Экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, которая обвиняется в хищении и растрате 105 миллионов рублей и в настоящее время скрывается за границей, рассказала омской прессе о том, как ее поразило состояние медицины в регионе, в который она приехала в качестве эксперта по линии Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) еще до своего назначения в ноябре 2019 года.

По словам бывшей чиновницы, уже тогда регион был в числе отстающих, «с большим количеством жалоб от жителей».

«Стены в трещинах, крыши текут, а потолок в любой момент может обвалиться. Санузлы в кошмарном состоянии, отопления нет, в некоторых больницах нет горячей воды, в приемные отделения страшно зайти. И все в один голос говорят – финансирования не было. Питание для пациентов на 70-80 рублей в сутки, медикаменты на полках только для проверяющих. А какое раритетное оборудование в отделениях и особенно в реанимациях. Автотранспорта также нет никакого практически», – рассказала Солдатова.

В интервью изданию она также упомянула про свой визит в участковую больницу. «Ноябрь, пациенты в теплой одежде в стационаре сидят по палатам, горячей воды нет, часть умывальников вообще без кранов, царит полумрак, и только тусклый свет в конце коридора… Даже банального телевизора нет. Но при всем этом люди просят не закрывать больницу, так как боятся остаться вообще без медицинской помощи, возможности добраться до города и вернуться обратно в один день нет», – вспоминает она.

Главной проблемой сферы здравоохранения в регионе экс-министр здравоохранения назвала «крайний дефицит медицинских кадров и их мизерные зарплаты». По ее словам, в Омской области отсутствует кадровый резерв, нет программ по привлечению молодых специалистов в регион, а также региональных выплат для поддержки медиков и минимального жилого фонда для специалистов.

«Также меня поразили колоссальные очереди на госпитализацию – замена суставов, операции или просто лечение. Коечный фонд не соответствовал потребности – нет реабилитации, санаторно-курортного лечения и многого другого. Крайне остро стояла проблема финансирования и льготного лекарственного обеспечения. Многие жители даже не знали, что имеют право на получение бесплатных лекарств. А тем, кто знал, приходилось выпрашивать рецепты… И население, разумеется, было негативно настроено против омской медицины, не верили в какие-либо изменения, люди просто устали ждать», – отметила она.

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова была уволена в начале ноября 2020 года после скандально известного эпизода с омскими скорыми. Вечером 27 октября к зданию минздрава на улице Красный Путь подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии. Позже подъехала и третья машина, но без пациента. В министерстве на тот момент никого не было, кроме охраны. Врачи пытались привлечь внимание, включив сирены. Поводом для этих событий послужило то, что бригады не могли передать пациентов в стационар из-за отсутствия мест в медучреждениях. После нескольких часов поисков пациентов госпитализировали в БСМП-2.

После этого Солдатова стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в закупке медицинского оборудования по завышенным ценам. В конце января текущего года она была объявлена в международный розыск. По версии следствия, бывший министр вместе с директором казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктором Бабиковым организовывала контракты с аффилированными коммерческими компаниями на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам. Махинация проводились, в частности, в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением COVID-19.

В Следственном комитете пояснили, что Солдатова неоднократно игнорировала вызовы к следователю и скрывается за границей, предположительно в Дубае, где у подозреваемой имеется собственная недвижимость.

На вопрос журналистов, планирует ли она возвращаться в Россию и если да, то на каких условиях, чиновница ответила, что «гарантией ее возвращения может быть только открытый, честный, беспристрастный, законный, компетентный и объективный подход к прекращению сфабрикованного определенным кругом лиц уголовного дела».