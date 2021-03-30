2-й специальный полк полиции ГУ МВД России по Москве, известный жесткими разгонами митингов, 28 марта разместил на рекрутинговом сайте HeadHunter вакансию «полицейского-снайпера для работы на массовых мероприятиях». 30 марта ее отправили в архив.

«Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию», – говорится на сайте. На момент первых публикаций в СМИ объявление было активным.

Работодателям был не важен опыт работы кандидата, наличие у него специального образования или стажа службы в правоохранительных органах. Среди требований только среднее образование, соответствие критериям по здоровью и служба в вооруженных силах.

В графе «обязанности» указывалось, что снайпер обеспечивает охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий в Москве, силовое обеспечение специальных мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму и ОПГ, оказывает силовую поддержку следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, взаимодействует с «иными органами правоохранительной направленности».

Заработная плата полицейского-снайпера составляет от ₽55 тысяч до ₽70 тысяч плюс премии от ₽10 тысяч, а также «квалификационные, за выслугу лет и иные выплаты за особые условия службы». При этом верхним лимитом зарплаты значится ₽65 тысяч на руки.

Отпуск снайпера, согласно объявлению, составляет не менее 40 суток, но не больше 57. Пенсия положена по достижении 50-летнего возраста или 20-летнего стажа работы, причем засчитывается и стаж службы в вооруженных силах.

Пакет льгот для полицейских достаточно разнообразный – есть возможность бесплатного обучения в учебных заведениях МВД РФ, компенсация за съем жилья от ₽15 тысяч, путевки в ведомственные дома отдыха и санатории, бесплатное медобслуживание в ведомственных поликлиниках, в том числе для членов семьи.

Также предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте; для сотрудников с не менее чем 10-летним стажем в ОВД – выплаты для покупки или строительства жилья.

2-й оперативный полк работает при проведении общественно значимых мероприятий в разных регионах России. Его бойцы были задействованы при проведении зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, во время шествий «Бессмертного полка», на празднованиях Дня города в Москве. С ноября 1999 года по январь 2002 года служащие этого полка командировались в Чечню.