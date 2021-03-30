Показатели заболеваемости в России позволяют говорить о третьей волне коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Татьяну Семенову.

«Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», – сказала она на конференции «Неделя медицинского образования».

Семенова выразила надежду, что в ближайшее время будет достигнут популяционный иммунитет, что позволит говорить о стихании коронавирусной инфекции. «Но, тем не менее, в ряде субъектов Российской Федерации, в ряде крупных городов риски, угрозы инфицирования все равно велики», – заключила она.

Через несколько часов глава ведомства Михаил Мурашко выступил с противоположным заявлением: по его мнению, говорить о третьей волне преждевременно.

«Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно», – сообщил он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Министр здравоохранения также указал на формирование полугодичного иммунитета у большинства перенесших коронавирусное заболевание. Также значительно сокращается нагрузка на больницы и госпитали, заметил он.

«Сегодня у нас развернуто 120 тысяч коек, это все равно достаточно большая цифра. В пике мы разворачивали до 279 тысяч, сегодня мы их возвращаем к привычной деятельности», – сказал он.

В России за 30 марта были подтверждены 8 277 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболевание перенесли 4 536 820 граждан.

За сутки от коронавирусной инфекции, по официальным данным, умерли 409 человек. Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии в РФ достигло 98 442.