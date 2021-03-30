Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и бывшая первая леди Мелания Трамп запустили новый персональный сайт 45office.com, предназначенный для онлайн-общения со своими сторонниками.

«Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу «Америка прежде всего», – указано в описании к веб-ресурсу.

Пока доступны три раздела: первый посвящен биографиям Дональда и Мелании Трамп и их достижениям на посту 45-го президента и первой леди.

Во втором, основном, американцы могут «поделиться своими мыслями» с Трампом, заполнив форму с личными контактными данными.

Бывшую президентскую чету также можно будет пригласить на какое-либо публичное мероприятие или запросить у них приветственное поздравление по тому или иному поводу.

Третий раздел предназначен для запросов от прессы. Все переписки между Трампом и его соратниками будут конфиденциальными.

Ранее сообщалось, что бывший президент ведет переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать свою собственную социальную сеть.

В январе 2021-го крупнейшие соцсети Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Дональда Трампа до истечения срока его полномочий. Twitter же объявил 45-ому президенту пожизненный бан. Данные меры были предприняты после штурма Капитолия сторонниками Трампа. Решение было обосновано тем, что его публикации, по мнению представителей соцсетей, провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

Протесты в столице США вспыхнули 6 января, когда американский парламент должен был формально утвердить результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.