Прокуратура коммуны Трапани на итальянском острове Сицилия обвинила главу региона и двух его подчиненных в фальсификации данных о заболевших COVID-19. Все три чиновника отправлены под домашний арест, пишетLa Repubblica.

Скрыть правду о коронавирусе от сицилийцев, по мнению прокуратуры, пытались глава департамента здравоохранения и правая рука главы региона Руджеро Раззы Мария Литиция ди Либерти, региональный чиновник Сальваторе Кусимано и сотрудник компании, которая контролирует статистические данные департамента, Эмилио Мадония. Их целью было не допустить превращение острова в «красную зону», где действуют самые жесткие карантинные ограничения.

За последние пять месяцев количество зараженных COVID-19 на Сицилии выросло в несколько раз, однако руководство региона скрывало эти данные от министерства здравоохранения. Всего чиновники обвиняются в 40 эпизодах подлога данных. Последняя фальсификация датируется 19 марта.

Ситуация с пандемией обостряется также и в США. 30 марта глава центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении «неминуемой гибели» на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. Валенски в ходе брифинга в Белом доме сообщила, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания COVID-19 возросло на 10% после длительного периода стагнации. Ежедневно в стране выявляют около 60 тысяч новых заболевших, помимо этого возросло количество госпитализаций и случаев летального исхода. Руководитель CDC предостерегла американцев о возможности четвертой волны пандемии.