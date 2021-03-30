Турция является авторитетным членом НАТО, заявил в интервью для журнала «Экспорт вооружений» контр-адмирал Джихат Яйджи, который служил начальником штаба военно-морских сил Турецкой Республики с 2017 по 2020 год.

«Турция не только обладает второй по величине армией в НАТО, но и внесла большой вклад в реализацию основных целей альянса со времени присоединения к нему в 1952 году. Турция участвовала в бесчисленном количестве мероприятий оперативной и боевой подготовки в рамках НАТО, направленных на укрепление альянса и его идентичности как организации», – сказал контр-адмирал.

Он напомнил, что о значимости роли Анкары в альянсе часто говорит и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «В этом смысле сотрудничество Турции с НАТО является неоспоримым фактом. Я думаю, что ставить под вопрос членство Турции в НАТО в принципе нельзя. Государства-члены альянса могут иметь отличные взгляды и политику по разным вопросам, но, в сущности, всякая международная организация приветствует разномыслие и балансирует между полюсами мнений, стремясь прийти к положению, в наибольшей степени устраивающему всех ее членов», – отметил Яйджи.

Бывший начальник ВМС считает, что России выгодно иметь такого друга, как Турция, в качестве члена НАТО. «Не только Турции, но и ее друзьям будет выгоднее, если Турция останется в НАТО. В конце концов, Турция – это элемент, стабилизирующий обстановку и способствующий поддержанию баланса сил в регионе», – подчеркнул он.

Яйджи также оценил потенциал страны в области военного кораблестроения. По его словам, точка, в которой отрасль находится сегодня, выглядит весьма многообещающе, поскольку сейчас Турция не только строит корабли для собственных нужд, но и поставляет их на экспорт. Номенклатура продукции не ограничивается одними лишь боевыми надводными кораблями – на мощностях отечественного судпрома строятся также подводные лодки типа Reis.

«Благодаря опыту, накопленному в процессе проектирования и строительства отечественных корветов, фрегатов и совсем недавно первого в Турции легкого авианосца/универсального десантного корабля Anadolu, Турция делает более чем многообещающие шаги в направлении создания океанского флота «дальнего действия», – заметил экс-начштаба.

Страна намерена построить собственный универсальный десантный и/или авианесущий корабль с целью внести свой вклад в обеспечение безопасности, мира и стабильности в глобальном и региональном измерениях, добавил он.

«Турция стремится способствовать поддержанию региональной и глобальной безопасности. Подчеркну: устремления Турции не несут в себе никаких агрессивных намерений или угроз. Турция искренне стремится внести свой вклад в обеспечение мира, безопасности и стабильности в нашем регионе и во всем мире. Как сказал основатель Турецкой Республики Ататюрк, «мир дома, мир во всем мире». Это – кредо нашего государства», – резюмировал Яйджи.

В марте этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция является важным союзником Североатлантического союза. В числе факторов, обуславливающих значимость Турции для НАТО, он назвал наличие границы с Сирией и Ираком, вклад Анкары в борьбу с террористической организацией ИГ, а также инфраструктуру страны и расположенные на ее территории аэродромы.