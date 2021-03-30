Профсоюз работников учреждений управделами президента РФ пожаловался на то, что руководство кремлевских автобаз несколько лет недоплачивает сотрудникам за переработки. Также водители кремлевских гаражей жалуются на закупки «левых» запчастей, оплату штрафов и бензина за свой счет и отсутствие нормальной страховки. Несколько водителей уже выиграли суды с работодателем, пишет Русская служба BBC.

Организация написала письмо руководителю кремлевской администрации Антону Вайно, обратив внимание на проблемы с выплатами в трех федеральных государственных бюджетных учреждениях:

– в обслуживающем Совет Федерации, Минюст, руководителей управделами президента России и ряд других ведомств «Автотранспортном комбинате»;

– в «Транспортном комбинате «Россия», который развозит высших чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и руководителей администрации президента;

– на «Автобазе N2», которая перевозит депутатов Госдумы.

Авторы письма ссылаются на 57 заявлений водителей автотранспортных предприятий, которые недополучают за переработки в дни отдыха. В трудовых контрактах многих водителей кремлевских гаражей оговаривается двойная оплата работы в выходные, только если сотрудник работал сверх месячной нормы. Но оплату производили по одинарному тарифу, что прямо противоречит нормам Трудового кодекса. В заявлении также подчеркивается, что госбюджет лишается налогов со всех недоплаченных сумм.

Один из членов профсоюза управделами президента подтвердил подлинность письма Вайно, а также тот факт, что водители опасаются идти в суд, боясь увольнения.

«Когда начали возмущаться, начальник объекта Дмитрий Лысенко сказал – «не нравится – иди увольняйся», – заявил водитель Сергей Рекунов, проработавший в «Автобазе N2» девять лет, с 2011 по 2019 год.

Как и остальные водители, Рекунов в среднем получал ₽30 тысяч в месяц. Это сравнимо с тем, что получают московские таксисты при стандартном рабочем дне. Из-за этого ему и коллегам постоянно приходилось «жить в машинах», подрабатывать на внеочередных сменах и работать в том числе в праздники. В 2019 году он ушел на больничный и узнал, что его уволили. По его словам, многие из водителей боялись жаловаться в независимый профсоюз из-за кредитов, ипотеки и опасений гнева начальства.

Однако за последние годы сразу несколько бывших сотрудников кремлевских автобаз успешно оспорили невыплаченные зарплаты в судах. Так, Рекунов просил Савеловский суд взыскать с начальства ₽36,5 тысячи за работу в выходные и праздники в 2018-2019 годах. В октябре 2020 года ему присудили ₽8,7 тысячи.

Невыплаты – не единственная проблема, с которой сталкиваются водители кремлевских гаражей. 3 октября 2019 года представители профсоюза из «Автобазы N2» пожаловались начальнику главного контрольного управления управделами президента России Татьяне Титовой на предположительное завышение цен на госзакупках.

Среди других проблем работников президентских автобаз также названа необходимость оплачивать штрафы и парковку из своего кармана и перекладывание на водителей финансовой ответственности в случае аварии. «На предприятии только ОСАГО, КАСКО нет, – отмечает один из бывших водителей. – Они считают, что, мол, мы водители с хорошим стажем, должны все предвидеть, все предугадать». При этом в случае серьезного ДТП начальство лишало водителей премий, из-за чего некоторым платили голые оклады в ₽11 тысяч.

Заместитель начальника транспортного управления управделами президента Сергей Огурцов уверяет, что недовольным шоферам из «Автобазы N2» произвели все причитающиеся выплаты. Руководитель Огурцова Анатолий Тюков также отрицает проблемы с недоплатами на транспортном комбинате «Россия».