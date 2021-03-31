Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 120 тысяч евро (более 10 миллионов рублей) отцу братьев-пастухов Наби и Гасангусейна Гасангусеновых, которых застрелили в 2016 году, пишет «Радио Свобода».

В постановлении суда отмечается, что российские власти нарушили в отношении братьев Гасангусеновых статью о праве на жизнь. Кроме выплаты компенсации, ЕСПЧ обязал РФ предоставить родным убитых доступ ко всем материалам уголовного дела.

«Европейский суд указал: то, что братья оказались в лесу с оружием и боевыми патронами, – это, очевидно, фальсификация. Напомню, что количество пулевых ранений не соответствует количеству пулевых отверстий на одежде», – рассказал «Новой газете» председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

Смерть Гасангусеновых – одно из самых резонансных дел в Дагестане за последние годы. 17-летний Наби и 19-летний Гасан были застрелены 23 августа 2016 года, когда возвращались домой с пастбища.

Силовики заявили, что в тот день в районе проводили спецоперацию, в ходе которой братья «открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и ответным огнем были уничтожены». Следственный комитет РФ возбудил в отношении убитых уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь силовиков (статья 317 УК) и незаконном хранении и обороте оружия (статья 222). Позже информацию о проведении «спецоперации» правоохранители опровергли, а дело по ст. 317 УК было закрыто.

Родные и соседи братьев сразу публично отвергли версию силовиков и указали на нестыковки в деле. Так, на теле одного из братьев они насчитали восемь-девять пулевых отверстий, на теле другого – больше десяти. При этом на военных куртках, в которых нашли братьев, почему-то было только по одному отверстию.

Родители Гасангусеновых через суд полтора года добивались реабилитации своих детей и доказывали их невиновность. Отец убитых Муртазали Гасангусейнов много раз выходил на одиночные пикеты к Дому правительства в Махачкале, требуя наказать тех, кто отдал приказ убить его детей.

В конце декабря 2020 года мужчина встретился с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым. Тот пообещал ему «сделать все возможное» для наказания силовиков, убивших ребят.

В феврале этого года Верховный суд Дагестана поддержалжалобу отца на отказ следователя возбудить уголовное дело в отношении экс-начальника полиции Шамильского РОВД Ибрагима Алиева. В августе 2016 года после убийства сыновей Гасангусенова именно он обвинил их в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования при том, что родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот.