Ежегодные экономические потери ввиду изменения климата к 2025 году могут составить 1,7 триллиона долларов и примерно 30 триллионов долларов – к 2075 году. Об этом, передает Anadolu, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Нью-Йоркским университетом среди 738 проживающих в различных странах экономистов и экспертов в области изменения климата.

Около 74% опрошенных ученых заявили, что для сокращения выбросов необходимы срочные и эффективные меры. При этом 89% экономистов уверены, что изменение климата увеличит дисбаланс между доходами стран. В то же время 70% респондентов утверждают, что с потеплением на планете усилится неравенство. Еще 76% экспертов прогнозируют отрицательное воздействие изменения климата на темпы роста мировой экономики на фоне экономических потерь.

По мнению большинства опрошенных, мировые правительства недооценивают экономические риски, которые несет климатической кризис. К третьей четверти XXI века ущерб для глобальной экономики в результате потепления может достигнуть нескольких десятков триллионов долларов в год, если текущий тренд сохранится.

В настоящее время сотни экономистов сходятся во мнении о необходимости перейти к решительным действиям для сокращения уровня выбросов.