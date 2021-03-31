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Ущерб от глобального потепления к 2075 году может составить $30 трлн в год
Ученые бьют тревогу. Решительные действия для сокращения уровня выбросов в атмосферу - глобальная жизненно важная необходимость. Однако пока правительства стран мира недооценивают угрозу
Ущерб от глобального потепления к 2075 году может составить $30 трлн в год
Фото: Reuters / Others
31 марта 2021 г.

Ежегодные экономические потери ввиду изменения климата к 2025 году могут составить 1,7 триллиона долларов и примерно 30 триллионов долларов – к 2075 году. Об этом, передает Anadolu, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Нью-Йоркским университетом среди 738 проживающих в различных странах экономистов и экспертов в области изменения климата.

Около 74% опрошенных ученых заявили, что для сокращения выбросов необходимы срочные и эффективные меры. При этом 89% экономистов уверены, что изменение климата увеличит дисбаланс между доходами стран. В то же время 70% респондентов утверждают, что с потеплением на планете усилится неравенство. Еще 76% экспертов прогнозируют отрицательное воздействие изменения климата на темпы роста мировой экономики на фоне экономических потерь.

По мнению большинства опрошенных, мировые правительства недооценивают экономические риски, которые несет климатической кризис. К третьей четверти XXI века ущерб для глобальной экономики в результате потепления может достигнуть нескольких десятков триллионов долларов в год, если текущий тренд сохранится.

В настоящее время сотни экономистов сходятся во мнении о необходимости перейти к решительным действиям для сокращения уровня выбросов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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