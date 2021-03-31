Президента Армении Армена Саркисяна обвинили в том, что он имел второе гражданство при вступлении в должность. С соответствующим заявлением в Генпрокуратуру обратилась группа адвокатов. Об этом сообщил председатель палаты адвокатов страны Ара Зограбян, слова которого передает РИА «Новости».

«Пятьдесят три адвоката подали в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении в связи с сокрытием президентом Армении Арменом Саркисяном факта двойного гражданства», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Зограбяна, Саркисян в 2003-2012 годах как минимум десять лет имел британский паспорт и был избран президентом Армении 2 марта 2018 года вопреки требованию быть только гражданином Армении в течение последних шести лет. «Армен Саркисян мог быть избран президентом Республики Армения только в том случае, если бы его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года», – пояснил председатель палаты адвокатов.

Издание напоминает, что Армен Саркисян три раза возглавлял армянскую дипломатическую миссию в Великобритании – с 1993 по 1996 годы, с 1998-го по 2000-й и с 2013-го по 2018-й. Часть его семьи до сих пор живет там.

13 марта СМИ сообщали, что Саркисян встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсуждали сложившуюся в стране ситуацию, в частности, пути преодоления внутриполитического кризиса, а также вопрос проведения досрочных парламентских выборов. Во время их встречи в резиденции президента Армении около здания собрались протестующие, которые требовали отставки главы правительства.