Власти России лишили гражданства и выдворили из страны 60-летнего имама, уроженца Таджикистана, Саиднуриддина Розикова, известного как Эшони Саиднуриддин. По утверждениям родственников, на исторической родине его обвиняют в связях с запрещенным в стране религиозным течением «Салафия».

Как сообщает таджикская служба «Радио Свобода», религиозный деятель является уроженцем Нурабадского района Таджикистана. С 1998 года вместе с семьей он жил и работал в России. Все эти годы Розиков, помимо службы в мечети в Режевском районе Свердловской области, занимался торговлей одежды. По словам родных, он не был сторонником какой-либо организации и вообще избегал разговоров на политические темы.

При этом недавно власти Свердловской области лишили его российского гражданства. Причиной назвали то, что он якобы предоставил для получения паспорта неполный комплект документов.

По словам сына имама Мухаммада Розикова, последний раз он выходил на контакт с отцом 26 марта. Тот рассказал, что находится в Таджикистане и что его допрашивали о связях с запрещенными движениями, а также о работе в мечети в России.

«Мой отец таинственно исчез 4 дня назад, – рассказал Мухаммад. – Ему позвонил незнакомый человек, представившись чиновником районной администрации. Отец оделся и ушел». Местонахождение имама в данное время неизвестно.

Сын Розикова также отметил, что следователи просили взятку в один миллион рублей для закрытия уголовного дела. Следственные органы не подтвердили и не опровергли это сообщение, пишет «Радио Свобода».

Источник в МВД Таджикистана 29 марта подтвердил изданию, что Саиднуриддин Розиков находится в Таджикистане. Уголовное дело в отношении него, по словам источника, расследуется сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности страны.

Это уже второе за последние несколько дней выдворение из России известных уроженцев Таджикистана. 25 марта правозащитник и руководитель Центра таджиков Иззат Амон был депортированпо решению Тверского суда Москвы. МВД Таджикистана заявило, что Иззата Амона выслали из РФ «за нарушение правил пребывания в этой стране и незаконное получение российского гражданства». В Душанбе, согласно данным ведомства, Иззат Амон задержан по обвинению в мошенничестве. Правозащитник сейчас находится в предварительном заключении.