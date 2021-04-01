ПОЛИТИКА
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Московский врач рассказал о своем состоянии через полгода после вакцины от коронавируса
Московский врач Игорь Волков – один из добровольцев, который принял участие в исследовании российской вакцины «Спутник V». С первых дней TRT на русском рассказывает о его самочувствии. Что изменилось за 5 месяцев? #Москва #вакцина #Спутник
Московский врач Игорь Волков – один из добровольцев, который принял участие в исследовании российской вакцины «Спутник V». С первых дней TRT на русском рассказывает о его самочувствии. Что изменилось за 5 месяцев? / Others
1 апреля 2021 г.
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