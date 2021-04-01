Московский врач рассказал о своем состоянии через полгода после вакцины от коронавируса

Московский врач Игорь Волков – один из добровольцев, который принял участие в исследовании российской вакцины «Спутник V». С первых дней TRT на русском рассказывает о его самочувствии. Что изменилось за 5 месяцев? #Москва #вакцина #Спутник