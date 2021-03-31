Тюркоязычные страны должны поддержать усилия Азербайджана по восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации в результате 44-дневной войны. Об этом 31 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).
Лидер Турецкой Республики вновь поздравил руководство и народ Азербайджана с освобождением исторических земель в Карабахе. «Важно, чтобы тюркоязычные страны продолжили поддерживать Азербайджан и в деле защиты и возрождения тюркских памятников в Карабахе. Надеюсь, что в скором времени, после праздника Рамадан, мы посетим Шушу, что станет для нас еще одним праздником», – обратился президент к участникам неформального саммита Тюркского совета из резиденции «Вахдеттин» в Стамбуле.
Турецкий лидер отметил, что перемены, которые переживает сегодня мировое сообщество, еще более усиливают значимость таких платформ сотрудничества, как Тюркский совет. «За 12 лет Тюркский совет завершил процесс институционализации, что повысит международную репутацию структуры. Настало время повысить статус Тюркского совета, превратив его в международную организацию», – отметил Эрдоган.
По его словам, совместные усилия тюркоязычных государств внесут вклад и в защиту интересов турок-киприотов. Президент Турции выразил надежду на то, что восьмой саммит Тюркского совета удастся провести 12 ноября в Стамбуле в очном формате с учетом мер по противодействию пандемии.
Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе саммита также предложил повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации.
«В настоящее время Тюркский совет стал самой важной и престижной платформой для тюркской интеграции, признанной мировым сообществом», – отметил также президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он подчеркнул, что в условиях нынешнего экономического кризиса члены Тюркского совета преодолевают трудности, поддерживая друг друга и реализуя многосторонние проекты. Одним из таких важных проектов Садыр Жапаров назвал создание инвестиционного фонда тюркского мира и выразил готовность принять расположение головного офиса этого финансового учреждения в Бишкеке.
«Фонд послужит дополнительным источником финансирования бизнес-проектов в странах Тюркского совета, внесет свой вклад в развитие предпринимательства, обеспечит финансовыми ресурсами малый и средний бизнес. Поддерживая деятельность фонда, мы откроем новую страницу в экономических отношениях между тюркскими государствами», – сказал глава Кыргызстана.
Садыр Жапаров высказал уверенность в том, что с созданием фонда инвестиционный климат между странами улучшится и в то же время будет создан экономический рычаг для укрепления отношений.
Неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялся 31 марта в онлайн-формате. Заседание открыл и модерировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В саммите приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев. В ходе мероприятия лидеры государств обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Изначально саммит должен был пройти в городе Туркестан, но в связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении мероприятия в режиме видеоконференции.
Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет – международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная цель – развитие всестороннего сотрудничества между странами. В Тюркский совет входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.