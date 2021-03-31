Тюркоязычные страны должны поддержать усилия Азербайджана по восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации в результате 44-дневной войны. Об этом 31 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Лидер Турецкой Республики вновь поздравил руководство и народ Азербайджана с освобождением исторических земель в Карабахе. «Важно, чтобы тюркоязычные страны продолжили поддерживать Азербайджан и в деле защиты и возрождения тюркских памятников в Карабахе. Надеюсь, что в скором времени, после праздника Рамадан, мы посетим Шушу, что станет для нас еще одним праздником», – обратился президент к участникам неформального саммита Тюркского совета из резиденции «Вахдеттин» в Стамбуле.

Турецкий лидер отметил, что перемены, которые переживает сегодня мировое сообщество, еще более усиливают значимость таких платформ сотрудничества, как Тюркский совет. ​​​​​​​«За 12 лет Тюркский совет завершил процесс институционализации, что повысит международную репутацию структуры. Настало время повысить статус Тюркского совета, превратив его в международную организацию», – отметил Эрдоган.

По его словам, совместные усилия тюркоязычных государств внесут вклад и в защиту интересов турок-киприотов. Президент Турции выразил надежду на то, что восьмой саммит Тюркского совета удастся провести 12 ноября в Стамбуле в очном формате с учетом мер по противодействию пандемии.

Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе саммита также предложил повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации.

«В настоящее время Тюркский совет стал самой важной и престижной платформой для тюркской интеграции, признанной мировым сообществом», – отметил также президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он подчеркнул, что в условиях нынешнего экономического кризиса члены Тюркского совета преодолевают трудности, поддерживая друг друга и реализуя многосторонние проекты. Одним из таких важных проектов Садыр Жапаров назвал создание инвестиционного фонда тюркского мира и выразил готовность принять расположение головного офиса этого финансового учреждения в Бишкеке.

«Фонд послужит дополнительным источником финансирования бизнес-проектов в странах Тюркского совета, внесет свой вклад в развитие предпринимательства, обеспечит финансовыми ресурсами малый и средний бизнес. Поддерживая деятельность фонда, мы откроем новую страницу в экономических отношениях между тюркскими государствами», – сказал глава Кыргызстана.

Садыр Жапаров высказал уверенность в том, что с созданием фонда инвестиционный климат между странами улучшится и в то же время будет создан экономический рычаг для укрепления отношений.

Неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялся 31 марта в онлайн-формате. Заседание открыл и модерировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В саммите приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев. В ходе мероприятия лидеры государств обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Изначально саммит должен был пройти в городе Туркестан, но в связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении мероприятия в режиме видеоконференции.

Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет – международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная цель – развитие всестороннего сотрудничества между странами. В Тюркский совет входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.