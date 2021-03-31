31 марта 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Среди членов экипажа миссии Inspiration4 не будет астронавтов
Бизнесмен, ветеран ВВС США, педагог и ассистентка врача. Компания SpaceX раскрыла состав первого гражданского экипажа миссии Inspiration4. Команда полетит в космос на 3 дня на корабле Crew Dragon осенью 2021 года. Командиром корабля станет миллиардер Джаред Айзекман, который оплатил проект. Остальных кандидатов определили с помощью благотворительной лотереи. #Космос #Маск #SpaceX
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