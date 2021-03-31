США захлестнула волна жестоких нападений на азиатов

Американцы азиатского происхождения заявили о череде жестоких нападений, совершенных на них на фоне роста расовой ненависти и ложных обвинений в распространении COVID-19. По данным Центра изучения ненависти и экстремизма, число преступлений в отношении американцев азиатского происхождения в 2020 году выросло на 149% в 16 крупных городах по сравнению с 2019. Полиция создает спецотряды для борьбы с тревожным явлением #США #нападения #COVID