Всемирный банк впервые раскрыл данные о двусторонней задолженности развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед Россией.

По состоянию на конец 2019 года, РФ занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, ей должны около 30 государств. Сумма задолженности по двусторонним займам составила почти $22,9 миллиарда.

Первые места в списке кредиторов заняли Китай, выдавший кредитов на $149 миллиардов, Япония, ФРГ и Франция.

Крупнейшим государственным должником России на конец 2019 года являлась Беларусь, задолжавшая России $8,1 миллиарда без учета соглашения конца 2020 года, по которому Москва предоставила Минску дополнительно $1 миллиард.

Следом идут Бангладеш ($2,4 миллиарда), Венесуэла ($1,8 миллиарда), Индия ($1,7 миллиарда), Вьетнам ($1,6 миллиарда), Йемен ($ почти 1,1 миллиарда), Афганистан ($849 миллионов), Сербия ($769 миллионов), Украина ($606 миллионов), Сирия ($525 миллионов).

Задолженность африканских стран (не считая Египта) перед Россией составила $973 миллиона на конец 2019 года. В их число вошли Сомали ($418 миллиона), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. Многие страны брали кредиты у СССР, но у Замбии и Мозамбика есть новые займы.

В списке заемщиков России нет Ирака и Кубы. При этом, по подсчетам экономистов, долги этих двух стран перед Россией могут достигать $4 миллиардов. Кроме того, российская сторона считает, что Киев должен вернуть Москве более $3 миллиардов, но Министерство финансов Украины учитывает только долг в $610 миллионов.

По данным Всемирного банка, часть задолженностей государств перед Россией восходят еще к началу 1990-х, в том числе долг Йемена. При этом некоторые из долгов не обслуживаются уже много лет – например, задолженность Афганистана не менялась с 2009 года, Сирии – с 2011-го, когда в стране началась гражданская война.

Россия с 1990-х реструктурировала часть советских долгов таким странам, как Вьетнам, Йемен, Куба, Индия. После распада СССР Российская Федерация заключила соглашения с 11 бывшими советскими республиками о принятии на себя ответственности за погашение внешнего долга Советского Союза в обмен на все бывшие советские активы за рубежом, в том числе права требования по внешним долгам.

Министерство финансов РФ, отвечающее за кредиты другим странам, не публикует информацию о должниках России: каждый год программу государственных кредитов описывают в секретных приложениях к федеральному бюджету, отмечает РБК.

По данным Минфина, на 1 октября 2020 года иностранные государства и юридические лица задолжали России $39,6 миллиарда, в том числе $15,8 миллиарда по долгам бывшего СССР.