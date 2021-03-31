БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В Турции приступили к разработке космических солнечных панелей
Проект, в котором большая роль отводится молодым ученым, – один из шагов на пути реализации Национальной космической программы, представленной в феврале президентом Эрдоганом
В Турции приступили к разработке космических солнечных панелей
В Турции приступили к разработке космических солнечных панелей / Others
31 марта 2021 г.

Ассамблея экспортеров Турции (TİM) и Стамбульский технический университет (ITU) подписали протокол о сотрудничестве в рамках Национальной космической программы. Соглашением предусмотрены работы по проекту исследований и разработки многофункциональных солнечных панелей для сверхмалых спутников, которые стали довольно распространенными в мире благодаря своей низкой стоимости.

Президент TİM Исмаил Гюлле выразил надежду, что к моменту реализации проекта в 2023 году «солнечные панели, разработанные с использованием недорогих и инновационных технологий, выйдут на экспортный уровень».

В проекте примут участие более 100 студентов техуниверситета. Гюлле также отметил, что научный потенциал турецких вузов необходимо стимулировать, а перспективные разработки должны беспрепятственно реализовываться в промышленности для извлечения экономической ценности.

«Мы гордимся тем, что помогаем самым молодым разработчикам реализовывать свой потенциал в важнейших для страны проектах. Мы внесем свой вклад в нашу национальную космическую программу, развивая дорогостоящую космическую подсистему, которую на данный момент страна импортирует из-за рубежа. Мы продолжим вносить свой вклад в макро-цели нашей страны», – добавил президент TİM.

9 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган презентовал Национальную космическую программу – план, «основанный на реалистичных и конкурентоспособных целях». Инициатива, по словам Эрдогана, «откроет дверь в космическое путешествие для страны, которая на протяжении веков прокладывала путь для справедливости, нравственности и мира во всем мире». Одной из основных миссий президент назвал «первый контакт с Луной» к 2023 году, когда Турецкая Республика отпразднует столетие со дня своего основания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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