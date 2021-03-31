В кампусе университета Уинчестера (графство Хэмпшир) на юго-востоке Англии установили памятник 18-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг. Студенты, тем не менее, выразили свое недовольство по этому поводу, сообщает BBC.

Учащиеся заявили, что израсходованные на скульптуру £24 тысячи ($33 тысячи) можно было бы потратить на более подходящие цели.

Установка скульптуры – это неэффективное расходование средств в период пандемии коронавируса и возможных на этом фоне увольнений сотрудников образовательного учреждения из-за ограниченности финансовых ресурсов, отметили в студенческом союзе Уинчестера.

Его председатель Меган Болл заявила, что Тунберг «показывает фантастический пример всем, поднимая важные глобальные темы», однако студенческое сообщество не поддерживает действия администрации.

«Мы столкнулись с коронавирусом, многие студенты не могли посещать университетский кампус. Они пытаются учиться в онлайн-формате и остро нуждаются в поддержке. Мы призываем руководство университета направить ровно ту сумму, которая была потрачена на статую, на оказание дополнительной помощи студентам», – сказала Болл.

Руководство учебного заведения подчеркнуло, что на установку памятника не были израсходованы средства из фонда поддержки студентов и сотрудников образовательного учреждения.

«Мы знаем, что многие считают ее [Грету Тунберг] противоречивой фигурой. Как университет мы приветствуем дебаты и дискуссии по важным темам. Надеемся, что ее статуя поможет вдохновить наше сообщество, напомнив нам, что мы можем менять мир к лучшему, как бы сильно жизнь ни бросала нас», – сообщили в университете.

Ранее сообщалось, что шведские ученые назвали новый вид микроскопических беспозвоночных – тихоходки – в честь Тунберг.

Тихоходку обнаружили в биосферном заповеднике города Кристианстада на юге Швеции.