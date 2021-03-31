Президент США Джо Байден впервые в истории назначил на пост федерального судьи американца, исповедующего ислам, передает Fox News.

Байден выбрал кандидатуру 45-летнего Захида Курайши для должности федерального судьи окружного суда Нью-Джерси, и в случае официального одобрения специальным комитетом Сената его назначения ветеран армии станет первым в истории Соединенных Штатов мусульманином на этой должности.

В пресс-релизе Белого дома говорится, что высокие посты получат «лучшие и ярчайшие умы американской юридической профессии».

Захид Курайши является американским гражданином пакистанского происхождения. Он получил диплом юриста в Ратгерском университете и сейчас совмещает судейскую службу с преподавательской работой в том же вузе.

Курайши также был военным прокурором и в 2004-2006 годах находился среди контингента американских войск в Ираке. Позже он занимал пост федерального прокурора по Нью-Джерси. В 2019 году Курайши был назначен судьей-магистратом в Нью-Джерси.

Ранее СМИ сообщали, что в США впервые в истории на должность первого окружного прокурора назначили женщину, исповедующую ислам – 52-летнюю Сайму Мохсин, а первая мусульманка, служащая в американской армии, Салеха Джабин, получиладиплом, позволяющий ей служить в Корпусе капелланов ВВС США.