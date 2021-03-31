В результате январского воздушного налета Франции на свадьбе в центре Мали погибло не менее 19 мирных жителей, заявили следователи ООН, подтверждая рассказы местных жителей и опровергая версию Парижа о том, что пострадали только повстанцы, сообщает Al Jazeera.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) 30 марта представила отчет о результатах расследования обстоятельств авиаудара, нанесенного французской армией 3 января в районе деревни Бунти в центре страны. Сотрудники ооновской миссии сообщили, что собрали сотни свидетельств, опросили 400 человек и провели анализ фото- и видеоматериалов, публикаций и официальных сообщений о случившемся.

«MINUSMA может подтвердить, что на месте удара проводилось свадебное торжество, на которое собралось около 100 мирных жителей», – утверждается в опубликованном отчете.

Следователи ООН признают, что среди присутствующих на свадьбе были вооруженные люди – «предположительно пятеро членов Катиба Серма», вооруженной группы, связанной с «Аль-Каидой». Однако подавляющее большинство были гражданскими и не имели отношения к каким-либо повстанческим отрядам, указывают специалисты в отчете и отмечают, что такой «сопутствующий ущерб» в результате проведения операции неприемлем. «Группа, пострадавшая от удара, в подавляющем большинстве состояла из гражданских лиц, пользующихся защитой в соответствии с международным гуманитарным правом», – говорится в сообщении.

16 гражданских лиц и трое вооруженных мужчин, присутствовавших на свадьбе, были убиты сразу же в результате воздушного нападения, а еще трое мирных жителей погибли позже от ран.

Ознакомившись с докладом миссии ООН в Мали, министерство обороны Франции заявило, что оно «последовательно и решительно подтверждает», что 3 января французские вооруженные силы нанесли воздушный удар по «вооруженной террористической группе» недалеко от деревни Бунти.

По их словам, рейд проводился в соответствии с «надежным процессом нацеливания», и что у него были «многочисленные оговорки в отношении методологии, использованной в расследовании ООН».

«Единственными конкретными источниками, на которых основан этот отчет, являются свидетельства местных жителей. Они никогда не транскрибируются, не указываются личности свидетелей и условия, в которых были собраны показания», – сказали в ведомстве.

В ООН же «порекомендовали» властям Мали и Франции провести «независимое, достоверное и прозрачное расследование».

3 января 2021 года стало известно о гибели мирных жителей в результате авиаудара, который нанесли французские ВВС. Французские военные заявили после нападения, что они ликвидировали около 30 боевиков, идентифицированных воздушным наблюдением, и отрицали, что в тот день в Бунти состоялась свадьба. Затем MINUSMA начала расследование этого дела.

Местное издание A Bamaco со ссылкой на источники утверждало, что речь шла о 20 погибших гражданах. A Bamaco предположило, что французы нанесли удар по ошибке.

Напомним, что Франция вторглась в Мали в 2013 году, и теперь в регионе Сахеля дислоцировано около 5100 французских солдат.