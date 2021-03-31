Немецкая газета Die Welt пророчит, что скоро ни один россиянин «не сможет обойтись» без сервисов крупнейшего банка страны, основанного в 1841 году – Сбербанка.

«Кремль превращает самый крупный банк Восточной Европы в технологическую группу. Сбер становится одновременно Amazon, Uber, Netflix and Spotify для рынка», – отмечает Die Welt.

«Спустя 180 лет после создания Сбербанка, можно сказать: почти каждый из 146 миллионов граждан России был когда-то или до сих пор продолжает быть клиентом Сбера», – пишет издание.

Более 70% населения пользуются сервисами Сбера. 99 миллионов людей имеют статус активных пользователей, а 2,7 миллионов – это корпоративные клиенты. У Сбера сеть из 14,2 тысяч филиалов, представительства банка работают и в 18 других странах мира.

В последнее время развитие Сбера идет ускоренными темпами, что происходит по трем причинам. С одной стороны, причина в том, что Центральный банк России, начал санацию беспорядочно разросшегося банковского сектора и удалил оттуда многие финансовые институты.

С другой стороны, из-за затянувшегося экономического кризиса, возникшего в результате аннексии Крыма и падения цены на нефть в 2014 году, некоторым финансовым институтам действительно пришлось нелегко, что, однако, во многом сыграло на руку Сбербанку.

И, наконец, исторически важное решение для Сбера – это уход от бренда «Сбербанк» в сторону развития в качестве технологичной компании. «Теперь Сбербанк будет не только банком, но и техноконцерном с таким огромным портфолио, какое на Западе трудно себе представить», – уверена Die Welt.

Экосистема Сбера включает в себя сервисы доставки еды из ресторанов (Delivery Club) и продуктов из магазинов (SberMarket), телемедицину, перевозку посылок и товаров (SberLogistika), сервисы такси и каршеринга, а также порталы для торговли недвижимостью и поиска работы, облачные сервисы, платежные системы и музыкальный стриминг.

Немецкое издание отмечает, что для западных стран может показаться необычным, что огромный банк, тем более государственный, может развернуться в сторону интернет-экономики, однако для российского контекста – это логичная тактика, при которой крупные игроки выходят в перспективные отрасли.

По мнению Die Welt, особая заслуга в динамичном развитии Сбера и его трансформации из «анахроничного учреждения» в современную компанию, – это эффективный менеджмент со стороны Германа Грефа. Банк оставался рентабельным и в прибыли даже в самые трудные времена на российском рынке и закладывал фундамент для своего дальнейшего развития.

Новая цель Сбера – это увеличение выручки в области электронной торговли и в техносекторе до 30% от всего бизнеса.

На этой неделе компания Mail.ru Group заявила, что не собирается выходить из активов, которые входят в совместное предприятие со Сбербанком.

Ранее Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника сообщила, что партнеры готовятся разделить свое совместное предприятие «О2О Холдинг», которое стоит около $1,6 миллиарда. Издание утверждало, что переговоры о грядущем «разводе» идут при участии Кремля.

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия («О2О Холдинг») летом 2019 года. От Mail.ru Group в него вошли сервис доставки еды Delivery Club и сервис заказа такси «Ситимобил», от Сбербанка – цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex.

Тогда сообщалось, что стоимость совместного предприятия составит ₽100 миллиардов. Сделка была закрыта в декабре 2019 года. Кроме того, Сбербанк инвестировал в него ₽38 миллиардов. В августе 2020 года партнеры инвестировали еще ₽12 миллиардов. В группу теперь входит доля в картографическом сервисе 2ГИС, сервисы доставки продуктов «Самокат» и готовой еды «Кухня на районе».