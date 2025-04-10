ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина хочет купить дружбу Трампа
Киев готов приобрести оружие у Вашингтона на $50 млрд
Украина хочет купить дружбу Трампа
Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие на $50 млрд / Reuters
10 апреля 2025 г.

Украина готова заплатить США до $50 млрд за новый пакет военной помощи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 9 апреля, на фоне неопределенности по перемирию.

С начала года Трамп не утвердил ни одного нового пакета помощи Киеву, ограничившись выполнением обязательств, принятых при Джо Байдене. 

В феврале после жесткой встречи Зеленского с Трампом в Овальном кабинете Вашингтон временно прекратил поставки оружия и обмен разведданными. Но в марте они возобновились.

По словам Зеленского, средства, выделенные еще предыдущей администрацией, пока не исчерпаны, но Украина хочет заключить новое соглашение.

«Мы передали американской стороне большой пакет, который хотим купить. В той или иной форме», — сказал Зеленский. Он отметил, что Киев готов найти как $30 млрд, так и $50 млрд в зависимости от формата сделки.

Украинский лидер не стал уточнять, откуда Киев возьмет эти средства — будут ли это собственные бюджетные деньги Украины или же европейские пожертвования.

Зеленский при этом предлагает различные варианты: направить средства напрямую США или в фонд реконструкции. «Нам все равно», — подчеркнул президент.

Киев рассматривает сделку как возможную гарантию безопасности. Пакет должен включать системы ПВО и другие критически важные виды вооружений, уточнил украинский лидер.

Тем временем поставки из США сокращаются. Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, теперь основную военную помощь предоставляют европейские страны. Тем не менее Вашингтон остается крупнейшим поставщиком оружия Украины, которого страны ЕС просто не смогут заменить в ближайшие 2-3 года.

По данным Института мировой экономики в Киле, с 2022 года США выделили Украине $119,8 млрд, из них $67,1 млрд — военная помощь, $49 млрд — финансовая, и еще $3,6 млрд — гуманитарная.


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