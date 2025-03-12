ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США спросят Россию про перемирие уже сегодня
Госсекретарь США заявил, что в эту среду Вашингтон установит контакт с Москвой, чтобы обсудить предложенное в Джидде 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной
США спросят Россию про перемирие уже сегодня
/ AFP
12 марта 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон установит контакт с Москвой в среду, 12 марта, чтобы обсудить достигнутое с Киевом соглашение о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на перемирие, а США возобновили военную помощь и обмен разведданными. Однако официального ответа от России пока не последовало.

«Мы призываем Москву всерьез рассмотреть прекращение боевых действий», — сказал Рубио во время остановки в Ирландии по пути в Вашингтон. По его словам, если Россия откажется, это станет показателем ее реальных целей в конфликте.

Рубио отметил, что в переговорах с украинскими представителями обсуждались территориальные уступки, но основной акцент был сделан на механизме переговорного процесса и гарантиях безопасности для Украины. Он подчеркнул, что долгосрочная защита страны и возможность сдерживания будущей агрессии должны стать частью дальнейших обсуждений.

Ранее в среду спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ Москвы на предложенную в Джидде США мирной инициативе потребует дополнительных контактов с Вашингтоном.

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