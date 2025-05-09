Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с резкой критикой в адрес Соединенных Штатов после публикаций в американских СМИ о возможной разведывательной активности Вашингтона в отношении Гренландии.

«Вы не имеете права шпионить за союзником», — заявила глава датского правительства в комментарии агентству Associated Press.

Накануне МИД Дании вызвал временную поверенную в делах США в Копенгагене Дженнифер Холл Годфри. Она встретилась с генеральным секретарем МИД Йеппе Транхольм-Миккельсеном. Внешнеполитическое ведомство Дании не раскрыло деталей встречи, посольство США отказалось от комментариев.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что по указанию руководства Национальной разведки США было усилено наблюдение за движением за независимость в Гренландии и за ситуацией с освоением природных ресурсов на острове.

В издании утверждается, что подчиненные директора Национальной разведки Тулси Габбард отдали соответствующие приказы.

Офис Габбард в ответ назвал публикацию WSJ «политически мотивированной атакой» и заявил, что журналисты нарушили закон, раскрывая засекреченные сведения.

«Мы найдем тех, кто допустил утечку, и они понесут ответственность», — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о готовности принять Гренландию в состав США в случае соответствующего волеизъявления ее населения. При этом он подчеркивал, что не исключает силового варианта, если «возникнет необходимость».