ПОЛИТИКА
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Что нельзя Клинтон, то Уолцу можно
Дональд Трамп заявил, что утечка информации об ударах по хуситам в Йемене не повлияла на операцию, а советник по нацбезопасности Майк Уолц, по его словам, «усвоил урок»
Что нельзя Клинтон, то Уолцу можно
Майк Уолц / Reuters
25 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал утечку информации об ударах по йеменским хуситам, произошедшую в чате, организованном советником по национальной безопасности Белого дома Майком Уолцем. По его словам, ситуация не имела серьезных последствий.

«Майкл Уолц усвоил урок, и он хороший человек», — заявил Трамп в интервью NBC News.

О скандале стало известно после того, как главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его по ошибке добавили в закрытую переписку в мессенджере Signal, где обсуждались предстоящие удары по позициям хуситов в Йемене. Несмотря на это, Трамп подчеркнул, что присутствие журналиста в обсуждении не повлияло на саму операцию.

После инцидента некоторые СМИ предположили, что Уолц может быть отправлен в отставку. Источники Axios сообщили, что в Конгрессе звучат призывы к расследованию и наказанию ответственных. Bloomberg, в свою очередь, указал на возможное снижение доверия к США со стороны европейских союзников в вопросах обмена секретной информацией.

Инцидент с утечкой данных в Белом доме напоминает скандал вокруг Хиллари Клинтон, которая в бытность госсекретарем США в 2009–2013 годах использовала личный почтовый сервер для служебной переписки.

Это вызвало обвинения в серьезном нарушении правил внутренней безопасности, поскольку свыше 30 тыс. писем были признаны содержащими конфиденциальную информацию. Трамп активно критиковал Клинтон за этот инцидент во время предвыборной кампании 2016 года, называя ее действия «преступными» и требуя привлечения ее к ответственности.

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