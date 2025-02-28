ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп вновь давит на Венесуэлу
Администрация Дональда Трампа отозвала лицензии на работу американских компаний в нефтегазовом секторе Венесуэлы, отменив решения предыдущей администрации Джо Байдена
Трамп вновь давит на Венесуэлу
Нефтяная вышка на озере Маракайбо в Кабимасе, ВенесуэлаНефтяная вышка на озере Маракайбо в Кабимасе, Венесуэла / Reuters
28 февраля 2025 г.

США аннулировали лицензии, выданные американским компаниям на работу в нефтегазовой сфере Венесуэлы. Об этом сообщили президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.

Рубио написал в соцсети X, что по распоряжению Трампа отменил все лицензии, которые, по его словам, «постыдно» поддерживали финансирование «нелегитимного режима Мадуро». Это означает, что с 1 марта США прекращают закупки венесуэльской нефти.

Трамп в соцсети Truth объяснил решение тем, что власти Каракаса не соблюдают условия, связанные с выборами, а также не выполняют договоренности по приему депортируемых из США венесуэльцев.

Как отмечает Reuters, решение ударит прежде всего по корпорации Chevron, которой администрация Байдена в 2022 году выдала лицензию на работу в Венесуэле. Это стало исключением из санкционного режима и позволило США возобновить закупки нефти у Каракаса после введения ограничений против нефтяного сектора России.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала действия Вашингтона «санкциями против американской компании Chevron» и заявила, что они приведут к усилению миграции, с которой администрация Трампа пытается бороться.

Во время первого президентского срока Трамп ввел жесткие санкции против Венесуэлы, поддержав оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и отказавшись признавать Николаса Мадуро законным президентом. Байден скорректировал этот курс, но в 2023 году восстановил часть санкций после очередных выборов.

После возвращения Трампа в Белый дом сообщалось о договоренностях с Каракасом о приеме Венесуэлой депортируемых мигрантов. Однако новые заявления Рубио и Трампа указывают на возвращение к жесткой линии против Мадуро. Оппозиция Венесуэлы приветствовала этот шаг, а ее лидер Мария Корина Мачадо заявила, что Трамп «на стороне венесуэльского народа».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us