Лидер Китая Си Цзиньпин приедет в Москву 7 мая с официальным визитом, который продлится до 11 мая. В Кремле сообщили, что визит приурочен к празднованию 80-летия победы во Второй мировой войне в Европе. Помимо участия в торжественных мероприятиях, китайский лидер проведет двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и подпишет «серию» соглашений, направленных на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества между Пекином и Москвой.

На фоне войны в Украине этот визит приобретает особую политическую значимость. С 2022 года Китай и Россия заметно сблизились, расширив экономическое и оборонное взаимодействие, в том числе в вопросах обхода западных санкций. Однако Пекин старается сохранять формальный нейтралитет, не признавая аннексию украинских территорий и публично предостерегая Москву от применения ядерного оружия. Си Цзиньпин ранее заявлял, что любые угрозы ядерного конфликта недопустимы, а мир должен быть достигнут дипломатическими средствами.

Одновременно с анонсом визита Кремль объявил о трехдневном одностороннем перемирии — с 8 по 10 мая. Оно должно совпасть с военными и дипломатическими мероприятиями, включая парад победы 9 мая на Красной площади, в котором примут участие Т-90М и другие образцы бронетехники. Путин надеется провести праздник в присутствии иностранных гостей, в том числе китайского лидера, и избежать атак со стороны Украины.

В интервью российскому телевидению накануне он заявил, что Россия «обладает всеми ресурсами, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения», и «надеется, что применение ядерного оружия не потребуется».

Украинская сторона отвергла перемирие, назвав его манипуляцией. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет брать на себя ответственность за происходящее на территории России, и назвал инициативу Москвы «театром». По его словам, «мы не собираемся играть в имитации ради атмосферы для парада».

Москва отреагировала резко. «В случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ему вторит официальный представитель МИД Мария Захарова и обвиняет Зеленского в «прямой угрозе безопасности ветеранов», которые прибудут на праздничные мероприятия. Она заявила, что высказывания украинского лидера создают риски для мирных граждан в день, который в России называют «святым».

На этом фоне Москва продолжает отвергать международные предложения о более масштабном формате перемирия. В частности, Кремль отказался от идеи 30-дневного прекращения огня, которую ранее поддержали Украина и США. Российские власти считают, что такой план не удовлетворяет их политическим условиям, включая требование признания территориальных приобретений и смены украинского руководства. Тем временем на линии фронта продолжаются бои, а обе стороны готовятся к новому этапу эскалации, несмотря на символические дипломатические жесты.