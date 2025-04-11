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Си диктует формат переговоров
Главы Евросовета и Еврокомиссии договорились отправиться в Пекин, чтобы провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином
Си диктует формат переговоров
Председатель КНР Си Цзиньпин / Reuters
11 апреля 2025 г.

Председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют визит в Пекин в июле для участия в саммите с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на пять источников.

Первый за четыре года очный саммит ЕС — Китай прошел в декабре 2023 года в Пекине. Тогда предполагалось, что следующая встреча пройдет в Европе. Однако Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель. По данным SCMP, Кошта и фон дер Ляйен согласились, что для личного контакта с китайским лидером необходимо вновь отправиться в Китай.

Пекин пока не подтвердил точную дату саммита. Однако, как пишет издание, готовность европейских лидеров прилететь в Пекин свидетельствует о стремлении ЕС возобновить диалог с Китаем на фоне напряженности в отношениях с США.

В преддверии этого визита Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Китая Ли Цяном. По информации SCMP, они обсудили последствия торговой войны, начавшейся с введения пошлин администрацией Дональда Трампа.

Европейская сторона обеспокоена возможным перенаправлением потока дешевых китайских товаров, ранее поступавших в США, на европейский рынок. Это может усилить давление на производителей внутри ЕС.

Издание также отмечает, что в последнем разговоре с китайской стороной фон дер Ляйен не поднимала тему прав человека. Такой подход расценивается как сигнал смягчения европейской позиции.

С марта Трамп ввел пошлины на китайские товары в 20%, а затем — в 34% и 50%. В сумме тарифы США достигли 104%. Пекин ответил симметрично, а 9 апреля США подняли пошлины до 125%. CNBC подсчитал, что с учетом всех надбавок, общий уровень пошлин достиг 145%.

Китайские власти в ответ заявили, что «не хотят войны, но и не боятся ее».

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