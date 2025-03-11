ПОЛИТИКА
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По ордеру МУС арестован экс-президент Филиппин
Родриго Дутерте был арестован в Гонконге и доставлен в Манилу. МУС ведет расследование в его отношении с 2011 года и вменяет экс-президенту массовые убийства
По ордеру МУС арестован экс-президент Филиппин
/ Reuters
11 марта 2025 г.

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте был задержан во вторник в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС). По данным правительства, он прибыл из Гонконга, где его арестовали местные правоохранители по запросу международного суда, расследующего массовые убийства в рамках его жестокой антинаркотической кампании.

Адвокаты и соратники Дутерте пытались протестовать против его задержания, заявляя о нарушении его прав. Однако власти сообщили, что 79-летний экс-лидер чувствует себя хорошо и прошел медосмотр.

МУС начал расследование преступлений против человечности в отношении Дутерте еще в 2011 году, когда он был мэром Давао. В 2019 году он вывел Филиппины из юрисдикции суда, однако в 2023 году Гаага возобновила расследование, отклонив возражения Манилы.

Президент Фердинанд Маркос-младший, сменивший Дутерте в 2022 году, отказался возвращать страну в состав МУС, но власти заявили о готовности сотрудничать с Интерполом в рамках международного запроса.

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