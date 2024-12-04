Этой осенью, в преддверии предвыборной кампании в Японии в борьбе за пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), премьер-министр Сигэру Исиба предложил идею создания «азиатского НАТО». В связи с этим партия инициировала официальное обсуждение идеи создания военного блока. По данным японских СМИ, для этого был сформирован специальный комитет под руководством Ицунори Онодэры, главы политического совета партии и бывшего министра обороны.

Премьер Сигэру Исиба давно активно поддерживает концепцию коллективной безопасности. В ходе предвыборной кампании 2024 года он сделал эту тему одним из ключевых пунктов своей программы, выступая за создание регионального военного альянса на основе сотрудничества между США и Японией. Предполагается, что к альянсу могут присоединиться Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, а также Филиппины, с которыми у Вашингтона уже имеются двусторонние оборонные соглашения.

Цель работы комитета — изучить мнения экспертов и подготовить доклад с рекомендациями, однако сроки его завершения пока не называются. Сам Исиба пока воздерживается от раскрытия деталей будущего альянса, но подчеркивает необходимость консолидации региональных партнеров в условиях растущих угроз безопасности.

Исиба изложил свои идеи об азиатском НАТО в статье для Института Хадсона, подчеркнув, что такая структура необходима для сдерживания Китая.

Однако, несмотря на активизацию сотрудничества Индо-Тихоокеанских стран — Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии — с НАТО, особенно в контексте дуги нестабильности на евразийском континенте, предложение Исибы о создании военного блока в Азии до сих пор не получило серьезного рассмотрения и широкой поддержки на региональной арене.

В самой партии высказываются сомнения относительно целесообразности создания военного блока, при этом критики заявляют, что японский премьер игнорирует все возможные геополитические риски данного шага. В частности, многие считают идею трудноосуществимой, указывая на необходимость пересмотра Конституции Японии. Реальность такова, что Токио по-прежнему ограничен конституционными рамками, что затрудняет полную реализацию коллективной самообороны.

Реализации идеи азиатского военного блока препятствуют как минимум несколько факторов. Так, создание аналога НАТО предполагает, что такая структура будет в определенной степени зависеть от политики Соединенных Штатов. В таких оборонных альянсах, как НАТО, США фактически определяют внешнюю и военную повестку. В контексте Азии такая зависимость может привести к тому, что страны-участницы также будут вынуждены следовать американским интересам. В результате вместо усиления региональной безопасности организация может стать инструментом проекции американской силы.

Кроме того, присутствие США в альянсе создает дополнительные вызовы для стран региона, поскольку их национальные интересы могут кардинально расходиться с позицией Вашингтона. Примером этого может служить Тайвань, остающийся очагом напряженности на протяжении десятилетий. Поэтому участие в таком альянсе автоматически предполагает, что страны будут втянуты в потенциальный конфликт с Китаем, даже если это противоречит их долгосрочным интересам, включая сохранение экономических связей с Пекином.

Особую значимость также приобретает вопрос суверенитета. Стратегическая автономия остается важным принципом внешней политики. Поэтому вступление в многосторонний оборонный альянс может восприниматься как ограничение их независимости и возвращение к системе, в которой крупные державы диктуют условия. Также некоторые страны АСЕАН, такие как Индонезия и Малайзия, например, склонны придерживаться политики неприсоединения, чтобы избежать попадания в орбиту влияния других стран.

Есть также фактор Пекина, который решительно противится созданию военных альянсов, схожих с НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расценивая это как стратегическое сдерживание со стороны США. В Китае подчеркнули, что Японии следует сосредоточиться на усилиях, направленных на укрепление регионального мира и стабильности, избегая действий, которые могут обострить ситуацию или создать угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Действующий премьер придерживается политики, направленной на баланс между сдерживанием Китая и углублением диалога с ним. Несмотря на то что в Стратегии национальной безопасности Японии Китай рассматривается как главный стратегический вызов, еще бывший премьер-министр Кисида вернулся к формуле взаимовыгодных отношений, использованной Абэ Синдзо и Ху Цзиньтао в середине нулевых.

Опасения разделяет и Россия. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что такие инициативы несут риски эскалации. «Любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перерасти в активную фазу», — подчеркнул он.

Кроме того, некоторые скептики из числа стран-соседей также высказали мнение, что эта инициатива японского премьера, направленная в том числе на усиление военной мощи Японии, может рассматриваться как шаг на пути к восстановлению ее имперского прошлого.

Южная Корея хотя и не отвергла, но прохладно отреагировала на предложение премьер-министра об азиатском НАТО. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юл заявил, что пока рано начинать обсуждение участия Сеула. Во время слушаний в Национальном собрании он назвал идею создания азиатского НАТО стратегией Японии по решению среднесрочных и долгосрочных проблем региональной безопасности и заявил, что Южная Корея «подумает над этим».

Многие азиатские также страны имеют двусторонние территориальные разногласия, например, между Японией и Южной Кореей или Индией и Китаем, что затрудняет создание единого блока.

Однако критика, основанная на утверждении, что в Азии, в отличие от НАТО, созданного на базе общих связей, как это преподносится, отсутствует единый исторический фундамент для объединения стран против общей угрозы, не является вполне обоснованной. Подобно Азии, в Европе на протяжении веков государства также конфликтовали и враждовали друг с другом.

Также, в регионе уже действуют различные механизмы сотрудничества в сфере безопасности, включая инициативы, такие как стратегический диалог «Четверка» (QUAD), объединяющий Японию, Австралию, Индию и США, а также военно-политический альянс AUKUS между Австралией, Великобританией и США, в котором Япония рассматривается как возможный участник. Помимо этого, существует тесное взаимодействие в области безопасности между США и их ключевыми азиатскими партнерами — Японией, Южной Кореей и Филиппинами. Поиск оптимальной модели обеспечения региональной безопасности, вероятно, будет продолжаться.



