Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершении «50-летнего кошмара» терроризма в стране после того, как террористическая организация РКК официально объявила о самороспуске и сдаче оружия.

«Теперь террор должен быть полностью исключен из повестки Турции. Ожидается, что террористы полностью сдадут оружие, и решение о роспуске будет полностью реализовано», — заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, правительство Турции координирует процесс разоружения с властями Ирака и Сирии. Службы безопасности Турции ведут переговоры о том, как террористы за пределами страны сдадут оружие.

«Мы видим большой энтузиазм населения восточных и юго-восточных провинций. Если они с таким энтузиазмом танцуют на улицах до самого Хаккяри и Ыгдыра, значит, это идет от сердца», — подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что с окончанием террористической угрозы экономика восточных регионов получит мощный импульс: «Теперь коммерческая жизнь оживится, мои граждане будут свободно дышать на улицах. Наши пастухи смогут безопасно пасти свои стада на горных лугах».