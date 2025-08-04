Израильские силы открыли огонь по голодающим палестинцам, которые собрались в коридоре Нецарим в надежде получить продовольственную помощь. Солдаты убили восемь человек пока те ждали раздачи еды возле американского гуманитарного центра.



Несмотря на призывы всего мира, Израиль пропускает значительно меньше гуманитарных грузовиков, чем необходимо, что усугубляет гуманитарный кризис и приводит к голодным смертям, особенно детей и стариков.



Блокада поставила 2,4 миллиона жителей Газы на грань массового голода.