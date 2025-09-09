В столице Катара Дохе прогремели мощные взрывы. Израиль нанес удар по жилым зданиям, где находились представители политбюро движения ХАМАС.
Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что страна «осуждает в самых жестких выражениях это преступное нападение». В заявлении отмечается, что атака «является грубым нарушением международного права и серьезной угрозой для безопасности катарцев и иностранных жителей».
«Катар не будет мириться с безрассудными действиями Израиля, его подрывом региональной стабильности и любыми шагами, направленными против нашей безопасности и суверенитета. Расследование ведется на самом высоком уровне», — говорится в заявлении.
Ранее израильские СМИ сообщили, что целью удара были высокопоставленные представители ХАМАС, включая Халиля аль-Хайю.
Армия Израиля подтвердила атаку, но в своем заявлении не упомянула Катар.
Доха и Каир остаются ключевыми посредниками в переговорах между Израилем и движением ХАМАС.
Пока неясно, согласовывал ли Израиль этот удар с Соединенными Штатами.