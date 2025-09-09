ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
«Катар не будет мириться с безрассудными действиями Израиля»
МИД Катара резко осудил удар Израиля по жилым зданиям в Дохе, где находились представители движения ХАМАС
«Катар не будет мириться с безрассудными действиями Израиля»
Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари / Reuters
9 сентября 2025 г.

В столице Катара Дохе прогремели мощные взрывы. Израиль нанес удар по жилым зданиям, где находились представители политбюро движения ХАМАС. 

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что страна «осуждает в самых жестких выражениях это преступное нападение». В заявлении отмечается, что атака «является грубым нарушением международного права и серьезной угрозой для безопасности катарцев и иностранных жителей». 

«Катар не будет мириться с безрассудными действиями Израиля, его подрывом региональной стабильности и любыми шагами, направленными против нашей безопасности и суверенитета. Расследование ведется на самом высоком уровне», — говорится в заявлении. 

Ранее израильские СМИ сообщили, что целью удара были высокопоставленные представители ХАМАС, включая Халиля аль-Хайю.  

Читайте также

Армия Израиля подтвердила атаку, но в своем заявлении не упомянула Катар. 

Доха и Каир остаются ключевыми посредниками в переговорах между Израилем и движением ХАМАС.  

Пока неясно, согласовывал ли Израиль этот удар с Соединенными Штатами. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us