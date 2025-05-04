ПОЛИТИКА
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В Ливане прошли первые за почти десятилетие местные выборы
После почти десятилетнего перерыва Ливан начал местные выборы на фоне политической нестабильности и последствий войны «Хезболлы» и Израиля
В Ливане прошли первые за почти десятилетие местные выборы
/ AP
4 мая 2025 г.

В воскресенье в провинции Джабаль-Лубнан состоялся первый тур муниципальных и мэрских выборов — первых в Ливане за девять лет. Участки открылись в 7:00 по местному времени и должны были работать до 19:00.

По данным госагентства NNA, явка в первые пять часов голосования колебалась от 11 до 30% в разных районах провинции. Местные СМИ ожидают, что основная активность избирателей придется на вторую половину дня.

Президент Ливана Жозеф Аун посетил МВД, чтобы проконтролировать ход голосования. Он назвал выборы «возможностью для граждан» и подчеркнул, что главная задача властей — «обеспечить безопасность и прозрачность процесса».

Аун был избран президентом в январе, а уже в феврале под руководством премьер-министра Навафа Салама была сформирована новая администрация, завершив более чем двухлетний период без полноценного правительства. Этот сдвиг стал возможен после смены баланса сил на фоне войны между Израилем и «Хезболлой».

Выборы неоднократно откладывались из-за обострения трансграничного конфликта. Хотя в ноябре было достигнуто шаткое перемирие, зафиксировано около 3 тыс. нарушений со стороны израильской армии, в результате которых погибли почти 200 и были ранены около 500 человек. Израиль по-прежнему удерживает пять военных постов на южной границе, несмотря на договоренность о выводе войск к 26 января, продленную затем до 18 февраля.

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