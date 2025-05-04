ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США направят Украине системы Patriot
Поставки совпали с ударами по Киеву и отказом Зеленского соблюдать объявленное Россией перемирие
США направят Украине системы Patriot
/ Reuters
4 мая 2025 г.

США планируют передать Украине как минимум одну систему противоракетной обороны Patriot после того, как президент Дональд Трамп подписал соглашение с Киевом о доступе к минеральным ресурсам и фактически приостановил участие в мирных переговорах с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четырех американских чиновников.

По их словам, одна из систем будет переброшена из Израиля после модернизации, еще одна может быть предоставлена Германией или Грецией. Источники подчеркнули, что решение пока не означает смены курса Вашингтона, но отражает растущее раздражение Трампа позицией Москвы. На этом фоне поставки оружия, ранее замороженные после конфликта с Владимиром Зеленским в Белом доме, частично возобновляются.

Объявление о передаче Patriot прозвучало за несколько дней до планируемого трехдневного перемирия, предложенного Кремлем в связи с празднованием 9 мая в Москве, куда прибудут международные делегации, включая председателя КНР Си Цзиньпина. Однако президент Украины заявил, что Киев не возьмет на себя обязательств по обеспечению безопасности иностранных лидеров на территории России и не станет «подыгрывать» в честь торжественной для Москвы даты.

Заявление Зеленского последовало за ночной ракетной атакой РФ по Киеву, в результате которой пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Удары пришлись на районы Оболонский и Святошинский, где начались пожары в жилых домах. Еще один пожар вспыхнул в центральном районе Шевченковском. По данным украинских спасательных служб, к тушению было привлечено более 70 пожарных.

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