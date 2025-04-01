ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Первая ночь без дронов
Впервые в 2025 году в Украине не было зафиксировано массированных беспилотных атак
Первая ночь без дронов
/ Reuters
1 апреля 2025 г.

Минувшая ночь стала первой в 2025 году, когда Россия не осуществила массированных ударов беспилотниками по гражданским целям в Украине. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Тем не менее, по Запорожской области были выпущены две крылатые ракеты, а в Днепропетровской области зафиксированы удары дронов с вечера до утра. Однако местные власти сообщили лишь о незначительных повреждениях и не уточнили количество беспилотников.

Украинский «24 канал» отмечает, что последняя подобная ночь случалась 10 декабря минувшего года, однако вероятной причиной тому могла быть непогода.

Согласно утреннему сводному отчету Воздушных сил ВСУ, ударов дронов за ночь не зафиксировано, тревоги также не объявлялись. Представитель Совета нацбезопасности Андрей Коваленко заявил, что «это ничего не значит» и ситуация продолжает находиться под наблюдением.

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