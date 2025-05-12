Позиции Украины и России остаются принципиально несовместимыми, переговоры заходят в тупик. Москва, как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс, просит «слишком много». Например, претендует на земли, которые она «даже не захватила». Отказываться от части своих территории Киев также не собирается.

На этом фоне у американского президента Дональда Трампа начинает заканчиваться терпение. Глава Белого дома поочередно упрекает обе стороны в нежелании завершить конфликт и предупреждает о возможных последствиях. Чтобы не оказаться крайними и не нарваться на американские санкции, Москва и Киев изо всех сил изображают приверженность мирному процессу.

Сегодня прекращение российско-украинской войны уперлось в следующее: Украина настаивает на немедленном прекращении огня, после чего можно приступить к переговорам с Россией. В ответ Кремль предлагает сначала начать переговоры и только потом постепенно прийти к остановке боевых действий.

Так, президент РФ Владимир Путин отказался от 30-дневного перемирия, предложенного Украиной. Но пригласил Киев «возобновить» прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил: «Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично». И добавил: «Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут».

Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко рассказал TRT на русском главные ожидания от мирных переговоров.

— Почему Зеленский выступил с этим предложением?

— Это тактическая контригра. И это ответ даже не Путину на его предложение провести переговоры, а Трампу. Дело в том, что инициатива Кремля — лишь навязывание формата и содержания переговоров на условиях российской стороны. Для Украины это было бы как минимум невыгодно. Многие эксперты ожидали, что Киев попросту откажется от этих переговоров и уже точно речь не шла об участии в них самого Зеленского.

Однако Трамп написал пост, в котором призывал Украину немедленно согласиться на переговоры в Стамбуле. Зеленский не мог отказаться, но и не мог просто сказать: «Ну раз Трамп просит, то я поеду». Президенту необходимо было перехватить инициативу и поднять ставки, чтобы это решение не было представлено как исполнение воли Вашингтона.

Но с точки зрения логики переговорного процесса прямая встреча Зеленского и Путина ничего не даст в плане результатов. Позиции сторон несовместимы, и в этих условиях рассчитывать на диалог вряд ли приходится.

— Как это предложение Зеленского восприняли в Украине?

— Реакция была эмоциональной. Безусловно, есть критики. Но они критикуют любое действие Зеленского и выступают категорически против переговоров с россиянами в Стамбуле.

Но есть эксперты, который понимают, что другого выхода сейчас нет. Переговоры в Стамбуле нужны не для того, чтобы договориться о чем-либо с Москвой, они нужны исключительно для Трампа.

Некоторым это напомнило дебаты во время президентских выборов 2019 году между Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко) и Зеленским. Порошенко тогда предложил дебаты, Зеленский согласился с условием, что они должны пройти на стадионе. В итоге Порошенко согласился со словами: «Стадион так стадион». Это было такое шоу в рамках выборов.

Сейчас Зеленский также переводит переговоры с Россией в формат шоу. И его цель — показать, что Украина не против диалога и готова к нему на самом высоком уровне. Это такая игра.

— Какие могут быть ожидания от переговоров?

— Я не жду от этих переговоров никакого быстрого результата. Просто в силу того, что между сторонами принципиальные разногласия по ключевым вопросам. А также имеет место быть взаимное тотальное недоверие.

Эффективные переговоры в данном случае невозможны без реального посредника. Мы не знаем, кто будет посредником и переговорщиками, нам неизвестен формат этих переговоров, кроме того, что они будут прямые.

То есть вопросов пока больше, чем ответов. И поэтому нет никаких предпосылок для достижения реального соглашения.

— Может ли Путин поехать в Стамбул? И ожидал ли он такого предложения?

— Путин точно так же играет для Трампа. Именно поэтому он провел свою пресс-конференцию ночью, когда в Америке был прайм-тайм. И ставка была на то, что украинская сторона откажется. После этого Кремль мог бы обвинять Украину, что это именно она не хочет двигаться в сторону мира.

Путин явно не хочет встречаться с Зеленским и вести с ним переговоры. И я думаю, что он согласится только в одном случае: если об этом его попросит Трамп. В противном случае в России скажут, что Зеленский нелегитимен, что он запретил вести прямые переговоры с Путиным, поэтому надо сначала отменить вот это решение и так далее. Они могут выставить множество условий и аргументов, почему эта встреча состояться не может.

Но Зеленскому это и надо. Он приедет в Стамбул и будет демонстративно показывать, что ждет Путина. Если же Путин не приедет, то символически это будет означать, что он не явился на поединок и проиграл.