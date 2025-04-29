ПОЛИТИКА
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Кортеж Нетаньяху попал в аварию
Одна из машин кортежа израильского премьера Биньямина Нетаньяху попала в аварию в Иерусалиме, пострадавших нет, сообщает 12-й канал израильского телевидения
Кортеж Нетаньяху попал в аварию
Биньямин Нетаньяху / Reuters
29 апреля 2025 г.

Одна из машин кортежа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху попала в аварию в Иерусалиме. Об этом во вторник сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, автомобиль врезался в мотоцикл во время движения колонны. Кортеж направлялся с одного из мероприятий, где присутствовал премьер.

Как уточняет государственная телерадиокомпания Kan, Нетаньяху находился в составе кортежа, однако его машина шла на значительном расстоянии от места происшествия.

Информации о пострадавших нет.

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