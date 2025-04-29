Одна из машин кортежа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху попала в аварию в Иерусалиме. Об этом во вторник сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, автомобиль врезался в мотоцикл во время движения колонны. Кортеж направлялся с одного из мероприятий, где присутствовал премьер.

Как уточняет государственная телерадиокомпания Kan, Нетаньяху находился в составе кортежа, однако его машина шла на значительном расстоянии от места происшествия.

Информации о пострадавших нет.