ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль ворвался в палестинские школы
Израильские власти закрыли последнюю школу ООН в Иерусалиме и ворвались в начальную школу в деревне Вади аль-Джоз
Израиль ворвался в палестинские школы
Военные Израиля на Западном берегу / AFP
18 февраля 2025 г.

Израильские власти закрыли школу Ближневосточного агентства ООН (БАПОР) в Восточном Иерусалиме, продолжая политику вытеснения всемирной организации с оккупированных территорий. 

По данным управления губернатора Иерусалима, 18 февраля израильские силы ворвались в начальную школу в районе Вади аль-Джоз, выгнали всех учеников и персонал на улицу, а затем приказали немедленно закрыть учреждение.

Этот шаг последовал вслед за распоряжением премьер-министра Биньямина Нетаньяху о немедленном запрете деятельности БАПОР. Эти законы были приняты Кнессетом 28 октября 2024 года. Один запрещает агентству работать в зонах, находящихся под израильским контролем, другой — любое сотрудничество с ним. В конце прошлой недели израильский премьер потребовал как можно скорее выгнать ООН из Иерусалима.

Израиль приказал БАПОР покинуть все помещения в Восточном Иерусалиме к 30 января 2025 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил эти шаги, заявив, что запрет на деятельность БАПОР приведет к «‎‎катастрофическим последствиям» для палестинцев, а комиссар агентства Филипп Лаззерини назвал это «‎‎коллективным наказанием».

Одновременно Израиль усиливает давление на Западный Берег. Во вторник армия снесла палестинский дом в Кафр-эд-Дике, западнее Сальфита. Военные заявили, что здание якобы было возведено без разрешения. Однако правозащитники подчеркивают, что Израиль практически не выдает разрешений палестинцам на строительство домов, а также часто сносит дома, которые были построены еще до появления Израиля.

С начала 2025 года израильские военные уничтожили 126 палестинских объектов, включая 74 жилых дома. С 21 января израильские рейды убили более 55 палестинцев и вынудили тысячи покинуть свои дома. С октября 2023 года жертвами атак израильской армии и поселенцев стали 916 палестинцев на оккупированном Западном берегу, более 7 тыс. получили ранения.

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