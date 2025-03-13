Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Владимира Путина об идее 30-дневного перемирия в российско-украинской войне.

«Это обнадеживающее заявление, но оно не полное», — заявил Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Sky News.

По словам американского президента, спецпредставитель Стив Уиткофф ведет в это время в России «серьезные переговоры» и вскоре должен встретиться с Путиным. Трамп выразил надежду, что Москва «примет правильное решение».

«Многие детали итогового соглашения обсуждались. Теперь мы посмотрим, согласна ли с ними Россия. И если нет, это будет очень разочаровывающий момент для всего мира», — цитирует слова Трампа агентство AFP.

В четверг Путин впервые прокомментировал американскую мирную инициативу. Президент РФ заявил, что Москва согласна на прекращение огня, если оно приведет к устранению «первоначальных причин конфликта» и будет учитывать ситуацию «на земле».

После переговоров США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта Киев согласился на 30-дневное перемирие, если Москва будет готова пойти навстречу с аналогичным шагом.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон передаст предложение о прекращении огня российской стороне и будет ждать ответа.