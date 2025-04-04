Азербайджан обеспечит Европу газом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах расширить географию поставок газа в Европу и создать газораспределительные сети в ряде стран ЕС

Азербайджан намерен нарастить объемы экспорта газа и выйти на новые европейские рынки. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на заседаниях Консультативного совета по Южному газовому коридору и по зеленой энергии, прошедших в Баку.

«Мы уже работаем над созданием газораспределительной сети в некоторых европейских странах. В некоторых из них ее нет, в других — должна быть расширена. Азербайджан планирует это сделать. Таким образом, география наших поставок газа однозначно расширится», — заявил Алиев.

По его словам, сегодня Азербайджан поставляет газ в 12 стран, включая 10 государств Европы, из которых восемь входят в ЕС. Алиев подчеркнул значимость месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, Абшерон и Шахдениз для энергетической безопасности региона. В будущем планируется освоение и других месторождений, контракты по которым уже подписаны.

Президент напомнил, что Азербайджан экспортирует нефть, газ, нефтепродукты и удобрения, а энергетическая безопасность становится частью национальной и промышленной безопасности.

Он также отметил, что Южный газовый коридор, включающий Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP, уже работает на полную мощность, но требует расширения. По мнению Алиева, международным финансовым институтам стоит пересмотреть политику отказа от инвестиций в ископаемые ресурсы.

«Мы должны быть уверены, что наш природный газ будет востребован в Европе. Без таких гарантий никто не станет инвестировать, и это приведет к дефициту газа. А у нас есть известные запасы, и мы ожидаем начала добычи на новых месторождениях», — заявил он.