Франция неоднократно вводила в заблуждение, нарушая договоренности и предоставленные гарантии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона, который 5 марта назвал Россию угрозой для Европы и обвинил её во лжи.

«Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление [экс-президента Франции Франсуа] Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к минским договоренностям никто серьезно не относился. Мы помним, когда в 2014 году среди прочих европейцев французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, которая гарантировала законному на тот момент президенту Украины Януковичу его политическое будущее. После этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь самая настоящая, об этом господин Макрон ничего не упомянул», – заявил Песков.

Макрон ранее заявил, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы, и выразил сомнение, что ее цели ограничиваются Украиной.

«Если страна может вторгнуться в соседнее государство в Европе и остаться безнаказанной, никто не может быть ни в чем уверен. Российская угроза реальна — помимо Украины, она затрагивает европейские страны», — добавил французский лидер.

Он отметил, что Европа хочет мира, но не готова к поспешному соглашению без гарантий безопасности для Украины.

«В Украине, помимо суверенитета и безопасности этой страны, поставлена на карту также и наша безопасность», — подчеркнул французский президент.

Макрон напомнил, что Россия требует демилитаризации Украины и ликвидации ее армии, а также добивается нейтрального статуса страны.

Франция, по его словам, продолжит поддерживать Украину. В 2024 году ЕС выделит Киеву 30,6 млрд евро, а также займется формированием украинской армии, способной противостоять нападению России.