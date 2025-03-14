Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о присоединении Гренландии к США, заявив, что контроль над островом необходим для международной безопасности.

«Знаешь, Марк, нам это нужно не просто для безопасности — для международной безопасности. У нас много наших любимых игроков, курсирующих вдоль побережья, и мы должны быть осторожны», — сказал Трамп генеральному секретарю НАТО Марку Рютте во время встречи в Овальном кабинете.

На прямой вопрос о возможном присоединении Гренландии Трамп ответил: «Я думаю, что это произойдет».

Гренландские политики резко отреагировали. Муте Эгеде, уходящий премьер-министр острова, написал в Facebook: «Президент США снова высказал мысль об аннексии нас. Все, хватит уже». Новый лидер острова Йенс-Фредерик Нильсен назвал заявление Трампа «неприемлемым» и призвал гренландцев «держаться вместе».

НАТО и посольство Дании пока не комментировали ситуацию.

Гренландцы выступают против присоединения к США, но большинство поддерживает независимость от Дании.

Трамп давно проявляет интерес к стратегическому положению Гренландии и ее минеральным ресурсам.

«Мы имеем дело с Данией, мы имеем дело с Гренландией, и мы должны это сделать. Нам это действительно нужно для национальной безопасности», — подчеркнул Трамп, добавив, что НАТО, возможно, придется вмешаться.

Ранее Трамп вызвал негативную реакцию в Канаде своим предложением сделать страну 51-м штатом США. Он также настаивает на возвращении Панамского канала под американский контроль.