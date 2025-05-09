Согласно новому докладу Бундесбанка, медианное состояние немецкого домохозяйства сократилось с 90, 5 тыс. евро в 2021 году до 76 тыс. евро в 2023-м — падение на 15% с учетом инфляции.

Авторы доклада объясняют падение накоплений высокой инфляцией 2022–2023 годов, ростом процентных ставок и стагнацией на рынке недвижимости.

Экономист Торстен Полляйт назвал ситуацию «обнищанием Германии».

В докладе также говорится, что бедные семьи по-прежнему держат средства в низкодоходных банковских продуктах, тогда как более обеспеченные вкладываются в ценные бумаги.

Главный фактор различий — наличие недвижимости: ее владельцы имеют медианное состояние в 380–450 тыс. евро, а арендаторы — лишь около 18 тыс.

Региональное неравенство сохраняется: в Восточной Германии медианное состояние составляет 35, 9 тыс. евро, в Западной — почти в десять раз выше, 3646 9 тыс. евро.