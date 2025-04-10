ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Израиль будет бить по Ирану первым
Трамп заявил, что Тель-Авив ударит по иранцам, если переговоры по ядерной сделке провалятся
Израиль будет бить по Ирану первым
Трамп и Нетаньяху / Reuters
10 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль «возглавит» возможную серию атак по Ирану, если переговоры по ядерной программе провалятся.

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он применить силу, если Иран не согласится на сделку, Трамп ответил: «Если потребуется военное решение — оно будет. Израиль, разумеется, будет в этом участвовать — станет лидером удара». 

Однако в следующей фразе он добавил: «Никто нами не командует. Мы делаем то, что считаем нужным».

США, по его словам, «абсолютно» готовы к силовому сценарию, если дипломатия не даст результата. Источники Reuters в администрации Трампа утверждают, что он дал переговорам максимум два месяца, после чего готов задействовать военных.

Ранее в начале этой недели Трамп неожиданно анонсировал прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном — они пройдут 12 апреля в Омане.

Как сообщают источники Times of Israel, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху был не в курсе сроков этих переговоров. Секретарь его кабинета Йоси Фукс признал, что премьера застали врасплох новости о том, что США проведут прямые переговоры с иранцами.

Тель-Авив выступает против любых переговоров и настаивает на силовом решении проблемы. Именно под давлением Израиля в 2018 году Трамп вывел США из ядерной сделки, которую подписал его предшественник Барак Обама.

На встречу в Омане поедет спецпредставитель США Стив Уиткофф. Иран будет представлен замглавы МИД Аббасом Арагчи. Вашингтон настаивает на прямом формате, хотя Тегеран говорит о посредничестве.

Американские официальные лица утверждают, что Трамп предпочитает дипломатию, но готов к удару. Они также не исключают поездки Уиткоффа в Тегеран. По данным Washington Post, сам анонс переговоров Трамп сделал рядом с Нетаньяху специально, чтобы сдержать его возможную критику.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us