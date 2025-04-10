Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль «возглавит» возможную серию атак по Ирану, если переговоры по ядерной программе провалятся.

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он применить силу, если Иран не согласится на сделку, Трамп ответил: «Если потребуется военное решение — оно будет. Израиль, разумеется, будет в этом участвовать — станет лидером удара».

Однако в следующей фразе он добавил: «Никто нами не командует. Мы делаем то, что считаем нужным».

США, по его словам, «абсолютно» готовы к силовому сценарию, если дипломатия не даст результата. Источники Reuters в администрации Трампа утверждают, что он дал переговорам максимум два месяца, после чего готов задействовать военных.

Ранее в начале этой недели Трамп неожиданно анонсировал прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном — они пройдут 12 апреля в Омане.

Как сообщают источники Times of Israel, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху был не в курсе сроков этих переговоров. Секретарь его кабинета Йоси Фукс признал, что премьера застали врасплох новости о том, что США проведут прямые переговоры с иранцами.

Тель-Авив выступает против любых переговоров и настаивает на силовом решении проблемы. Именно под давлением Израиля в 2018 году Трамп вывел США из ядерной сделки, которую подписал его предшественник Барак Обама.

На встречу в Омане поедет спецпредставитель США Стив Уиткофф. Иран будет представлен замглавы МИД Аббасом Арагчи. Вашингтон настаивает на прямом формате, хотя Тегеран говорит о посредничестве.

Американские официальные лица утверждают, что Трамп предпочитает дипломатию, но готов к удару. Они также не исключают поездки Уиткоффа в Тегеран. По данным Washington Post, сам анонс переговоров Трамп сделал рядом с Нетаньяху специально, чтобы сдержать его возможную критику.



