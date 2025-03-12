Президент Ирана Масуд Пезешкиан категорически отверг возможность переговоров с Вашингтоном, заявив, что его страна не будет вести диалог под давлением. «Они отдают приказы и угрожают. Я даже не стану с вами разговаривать. Делайте что хотите», — заявил Пезешкиан, слова которого передали иранские государственные СМИ.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также подчеркнул, что Тегеран не поддастся давлению. Его заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о направлении письма с предложением возобновить переговоры по новой ядерной сделке.

Хотя Трамп выражал готовность к соглашению, он возобновил кампанию «максимального давления», введя жесткие санкции, направленные на экономическую изоляцию Ирана и сокращение его нефтяного экспорта. В интервью Fox Business он заявил, что у Ирана два пути — либо военный вариант, либо сделка, которая предотвратит создание ядерного оружия.

Тегеран неоднократно отрицал стремление к разработке ядерного оружия, однако, по данным МАГАТЭ, в последнее время Иран значительно ускорил обогащение урана до 60% — уровня, близкого к оружейному.