ПОЛИТИКА
1 мин чтения
«Делайте, что хотите»: Иран отказался от переговоров
Президент Ирана отверг возможность переговоров с США в ответ на ультиматум Трампа о ядерной сделке или «военном пути» решения вопроса
«Делайте, что хотите»: Иран отказался от переговоров
/ AP
12 марта 2025 г.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан категорически отверг возможность переговоров с Вашингтоном, заявив, что его страна не будет вести диалог под давлением. «Они отдают приказы и угрожают. Я даже не стану с вами разговаривать. Делайте что хотите», — заявил Пезешкиан, слова которого передали иранские государственные СМИ.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также подчеркнул, что Тегеран не поддастся давлению. Его заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о направлении письма с предложением возобновить переговоры по новой ядерной сделке.

Хотя Трамп выражал готовность к соглашению, он возобновил кампанию «максимального давления», введя жесткие санкции, направленные на экономическую изоляцию Ирана и сокращение его нефтяного экспорта. В интервью Fox Business он заявил, что у Ирана два пути — либо военный вариант, либо сделка, которая предотвратит создание ядерного оружия.

Тегеран неоднократно отрицал стремление к разработке ядерного оружия, однако, по данным МАГАТЭ, в последнее время Иран значительно ускорил обогащение урана до 60% — уровня, близкого к оружейному.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us