ПОЛИТИКА
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Кто построит АЭС в Узбекистане?
В Узбекистане создадут международный консорциум для строительства малой АЭС с участием России, Китая и европейских компаний
Кто построит АЭС в Узбекистане?
Проект строительства малой АЭС / Others
11 февраля 2025 г.

Власти Узбекистана приняли решение создать международный консорциум для строительства первой атомной электростанции в стране. Об этом сообщил директор Агентства по развитию атомной энергетики «Узатом» Азим Ахмедхаджаев.

Проект малой АЭС реализуется в сотрудничестве с «Росатомом», но будут задействованы и зарубежные технологии. Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что станция должна иметь международный характер.

«Поэтому в этом проекте будут применены технологии не только российские, но и неядерные технологии из Китая, различные программные обеспечения и аппаратные комплексы Европы. И тем самым мы сделаем такой международный консорциум, который позволит максимально эффективно и с наилучшими технологиями реализовать данный проект», — пояснил Ахмедхаджаев. В проекте применят сухие градирни из Венгрии и Китая для снижения водопотребления.

Строительство пройдет под контролем МАГАТЭ, специалисты которого дают рекомендации по соблюдению международных норм безопасности. По словам Ахмедхаджаева, «Узатом» разработал с МАГАТЭ отдельную программу сотрудничества, включая подготовку кадров.

В рамках развития энергетической независимости Узбекистан за последние годы ввел в эксплуатацию 4 ГВт возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а к 2030 году планирует довести их долю до 50%.

Однако Мирзиёев отметил, что атомная энергетика остается ключевым решением для долгосрочного обеспечения страны электроэнергией. Республика обладает запасами урана, а строительство реакторов малой мощности поможет создать устойчивую энергетическую базу.

Контракт на проектирование и строительство малой АЭС был заключен 27 мая 2024 года во время визита президента России Владимира Путина в Ташкент.

Первая атомная станция появится рядом с озером Тузкан в Джизакской области. Она будет состоять из шести реакторов по 55 МВт каждый, что даст общую мощность 330 МВт.

Первый реактор запустят в 2029 году, а полная эксплуатация начнется в 2032-2033 годах.

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