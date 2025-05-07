Президент США Дональд Трамп обратился к украинским властям с неожиданным требованием — принять на свою территорию депортированных из США мигрантов, не являющихся гражданами Украины.

По данным Washington Post (WP), предложение Трампа еще в январе озвучили американские дипломаты в Киеве. В ответ украинская сторона вежливо сослалась на «военные обстоятельства» и подчеркнула, что всегда принимала обратно своих граждан, но в данном случае речь идет о третьих странах. Украинские чиновники утверждают, что инициатива так и не дошла до высшего руководства.

Одновременно США направили аналогичные запросы в Сальвадор, Мексику, Коста-Рику, Панаму и Руанду. Некоторые из этих стран, в том числе Сальвадор и Руанда, согласились.

В Сальвадоре, например, уже построили тюрьму для депортированных венесуальцев, обвиненных в связях с бандами. Однако позднее власти Сальвадора усомнились в доказательствах вины этих людей.

Представители Госдепа настаивают, что переговоры с другими странами о приеме мигрантов необходимы для «борьбы с незаконной миграцией». Но бывшие чиновники называют запрос Трампа в адрес Украины беспрецедентным — особенно учитывая обстоятельства войны.

В середине апреля Трамп отчитался, что за 100 дней его президентства были депортированы 152 тыс. нелегальных мигрантов.

Отношения между Вашингтоном и Киевом начали улучшаться только в конце апреля, после подписания ресурсной сделки. В феврале в Белом доме произошла резкая перепалка между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским по поводу мирного плана, в котором предлагалось признание Крыма частью России. Зеленский отказался — это привело к резкому сокращению американской помощи.

Также сообщается, что вскоре после прихода Трампа к власти министр обороны Пит Хегсет заблокировал поставки оружия Украине. Только после вмешательства советника по нацбезопасности Майка Уолтца поставки были возобновлены.



