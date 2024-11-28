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Путин грозит «Орешником»
На саммите ОДКБ в Астане Владимир Путин пригрозил ударами по «центрам принятия решений» в Киеве с использованием новых ракет «Орешник»
Путин грозит «Орешником»
"Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане / Фото: пресс-служба президента Казахстана"Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане / Фото: пресс-служба президента Казахстана
28 ноября 2024 г.

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия готова наносить удары по «центрам принятия решений» в Киеве с использованием новых баллистических ракет «Орешник». По его словам, Генштаб уже определяет цели для таких атак в ответ на удары ВСУ по российским регионам.

Путин подчеркнул, что новая ракета способна поражать высокозащищенные и глубоко расположенные объекты. Он добавил, что при массированном применении «Орешник» может нанести ущерб, сопоставимый с ядерным оружием, хотя ракета не является оружием массового поражения.

Президент также заявил о начале серийного производства этих ракет. Путин утверждает, что Россия производит в 10 раз больше ракет, чем страны НАТО. Тем не менее его слова противоречат предыдущим заявлениям о только начавшейся подготовке к производству.

Удар новой ракетой был нанесен по заводу «Южмаш» в Днепре 21 ноября. На предприятии начались пожары, однако данных о жертвах не поступало. Путин назвал эту атаку ответом на применение Украиной западных дальнобойных ракет по российским целям.

Заявления об ударах по «центрам принятия решений» в Украине звучали еще с 2022 года, однако точное значение этого термина остается неясным.

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