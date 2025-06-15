Германия, Франция и Британия готовы к немедленным переговорам с Ираном по его ядерной программе в попытке деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль во время визита в регион.

«Надеюсь, это еще возможно, — сказал Вадефуль немецкому телеканалу ARD в субботу вечером. — Германия вместе с Францией и Британией готовы. Мы предлагаем Ирану немедленные переговоры по ядерной программе, надеюсь, предложение будет принято».

Министр подчеркнул, что это ключевое условие для урегулирования конфликта. «Это также ключевое условие для достижения умиротворения этого конфликта — чтобы Иран не представлял опасности для региона, для государства Израиль или для Европы», — заявил он.

Вадефуль, находящийся в воскресенье в Омане, отметил, что конфликт можно завершить только при давлении на Иран и Израиль со всех сторон. «Есть общее ожидание, что в течение следующей недели должна быть предпринята серьезная попытка с обеих сторон прервать спираль насилия», — сказал он.

Касаясь Газы, министр назвал гуманитарную ситуацию в палестинском эксклаве неприемлемой и призвал Израиль разрешить беспрепятственный доступ гуманитарным организациям. «Голод, смерть, страдания людей в Газе должны прекратиться», — заявил он, возложив при этом ответственность за конфликт на палестинское движение ХАМАС.

Несмотря на заявленную готовность европейских стран к переговорам, Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Израиль просил администрацию Трампа присоединиться к атакам по Ирану, но США пока отказываются от прямого участия. Тегеран угрожает ударами по американским базам в случае поддержки Израиля. Запланированный на 15 июня раунд переговоров между Ираном и США сорван.